Видео: Поврежденный палец не помешал Путину завершить тренировку в Сочи

Владимир Путин повредил палец на правой руке во время тренировки по дзюдо в Сочи. Повреждение устранили очень быстро с помощью обычного пластыря, и российский президент продолжил занятия.

Глава РФ 14 февраля посетил спортивный комплекс «Юг Спорт» после продолжительного заседания глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В спорткомплексе президент РФ пообщался с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами и провел часовую тренировку на татами. Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым президент РФ и получил повреждение повредил палец на правой руке. Беслан сам помог Владимиру Путину наложить пластырь на поврежденный палец, после чего они продолжили отрабатывать приемы борьбы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Владимир Путин провел тренировку по дзюдо с представителями сборной команды России.