Компания Warner Bros. заморозила работу над новым фильмом по «Властелину колец»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Сроки начала производства картины «Тень прошлого» пока не определены.

Работа над фильмом по «Властелину колец» приостановлена

Фото: Кадр из х/ф «Властелин колец: Братство кольца», реж.: Питер Джексон, 2001г.

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Работа над фильмом «Властелин колец: Тень прошлого» временно приостановлена после завершения объединения Paramount Pictures и Warner Bros. В ближайшее время съемки не начнутся. Об этом сообщил портал Knight Edge Media со ссылкой на источники.

При этом Warner Bros. отдельно уточнила изданию, что картина по-прежнему находится в разработке и не была отменена.

«WB связались с нами, чтобы еще раз подтвердить, что проект не отменен и все еще находится в разработке», — говорится в материале.

Пауза связана с изменениями в руководстве Warner Bros. После объединения компаний студию покинули Майкл Де Лука и Памела Абди, поддерживавшие развитие новых проектов по вселенной «Властелина колец».

Новое руководство во главе с Дэвидом Эллисоном, как утверждается, не торопится запускать следующий фильм франшизы. Студия намерена сначала оценить результаты картины «Властелин колец: Охота на Голлума». На решения о дальнейшем развитии серии также может повлиять слабый прокат мультфильма «Властелин колец: Война Рохиррим».

«Тень прошлого» — приключенческий фильм в жанре эпического фэнтези, спин-офф «Властелина колец». События развернутся через 14 лет после ухода Фродо в Бессмертные Земли.

По сюжету Сэм, Мерри и Пиппин решат вновь пройти по местам своего прежнего путешествия к Роковой горе. Параллельно Эланор, дочь Сэма, обнаружит тайну, связанную с событиями Войны Кольца, и начнет собственное расследование.

Литературной основой станут главы романа «Братство кольца» от «Трое — это компания» до «Туман над курганами», которые не вошли в фильмы Питера Джексона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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