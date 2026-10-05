В сторону Московского региона с 08:30 1 сентября до 08:30 5 октября летели 9994 беспилотных летательных аппарата. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, основную часть дронов силы ПВО нейтрализовали еще на дальних рубежах.

«В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах», — сообщил Собянин.

Непосредственно на подлете к столице за указанный период были уничтожены 862 БПЛА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областями. Также средства ПВО уничтожили беспилотники над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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