«Все, я гей»: Виторган шокировал поклонников неожиданным заявлением

Известный российский актер Максим Виторган шокировал поклонников неожиданным заявлением. Под очередной публикацией своего киноколлеги Павла Деревянко он оставил комментарий, который сильно удивил пользователей.

— Паш, я сдаюсь! Все, я гей, — написал артист.

Instagram @pablo_derevyanko

Таким образом Виоторган хотел пошутить. Однако, как выяснилось, не все это поняли.

В своем Instagram Деревянко опубликовал снимки с голым торсом, которые буквально взбудоражили фанатов. Подписчики осыпали своего кумира сотнями комплиментов и отметили, что он «просто неподражаем». Не удивительно, что «жаркие» кадры особо понравились представительницам женского пола, которые признались, что теперь даже потеряют сон.

Оказалось, что перед красотой артиста не смог устоять даже муж Ксении Собчак. Подыгрывая всеобщему восхищению, Виторган оставил шутливый комментарий, который стал настоящей сенсацией в сети. Фанаты принялись обсуждать заявление актера и даже нашли ему оправдание. Некоторые решили, что во всем виноват разрыв с телеведущей. Другие заметили, что давно подозревали артиста в нетрадиционной ориентации.

— Да тут к гадалке не ходи, дураку понятно.

— Кто бы сомневался.

— Да все знаю, что ты гей.

— Из-за него сейчас многие переориентируются, — шутили комментаторы.

Впрочем, некоторые связали признание Виторгана с разладом в семье. Скандал, виновником которого стала Ксения Собчак, уже долгое время обсуждают в сети. Ведущую уличили в измене с режиссером Константином Богомоловым. Ранее Пятый канал сообщал, что Собчак и ее любовник уже скоро объявят себя парой.