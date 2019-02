Число жертв стрельбы в пригороде Чикаго увеличилось до пяти человек

Число жертв стрельбы в штаб-квартире производственной компании Henry Pratt в городе Аврора, что в пригороде Чикаго, увеличилось до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NBC.

Также сообщается, что открывший огонь из пистолета с лазерным прицелом, предположительно сотрудник компании, мертв. Был ли он нейтрализован полицейскими или покончил с собой, неизвестно.

Репортер одного из американских изданий Патрик Смит опубликовал на своей странице в Twitter информацию о подозреваемом. Им по его данным оказался 45-летний Гари Мартин, который был уволен из Henry Pratt две недели назад. Об этом ему сообщила женщина, назвавшаяся сестрой нападавшего.

Она рассказала, что ее брат был очень расстроен после ухода из компании. Сообщается также, что на заводе Мартин проработал более десяти лет.

I just spoke with Tameka Martin who said she is sister of the Aurora shooter, Gary Martin. She was here at Aurora Police Department with other family to be briefed by police. Takeka Martin said her brother lost his job about two weeks ago and was very upset. Cont...