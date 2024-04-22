Троих полицейских расстреляли во время обхода рынка в Карачаево-Черкессии

Двое полицейских погибли, еще один получил ранение в ходе перестрелки на рынке в Карачаевске (Карачаево-Черкессия - Прим.ред.). По данным источника 5-tv.ru, подозреваемые скрылись на отечественном автомобиле синего цвета.

Личный состав региона поднят по тревоге, ведется поиск подозреваемых.