Троих полицейских расстреляли во время обхода рынка в Карачаево-Черкессии

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 19 0

Личный состав региона поднят по тревоге, ведется поиск подозреваемых.

Троих полицейских расстреляли во время обхода рынка в Карачаево-Черкессии

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Двое полицейских погибли, еще один получил ранение в ходе перестрелки на рынке в Карачаевске (Карачаево-Черкессия - Прим.ред.).  По данным источника 5-tv.ru, подозреваемые скрылись на отечественном автомобиле синего цвета.

 Личный состав региона поднят по тревоге, ведется поиск подозреваемых. 

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