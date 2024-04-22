Появились фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 175 0

Двое сотрудников в результате стрельбы погибли.

Появились фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии появились в распоряжении 5-tv.ru. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаево-ЧеркессииПодозреваемые в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии. 5-tv.ru

Согласно ориентировке, сообщение о стрельбе на улице Базарная в районе «Нижнего рынка» в отделение МВД поступило 22 апреля в 23:40. В результате происшествия двое полицейских погибли, еще один получил ранение. У сотрудников похитили табельное оружие. Введен план «Сирена».

Следственное управление СК России по республики возбудило уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное ношение и хранение оружие и боеприпасов», «Хищение оружие и боеприпасов». Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пострадавшего полицейского госпитализировали после случившегося. Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств преступления, а также местонахождения и задержания подозреваемых.

Прокуратура республики признала законным решение СК России о возбуждении уголовного дела. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих полицейских расстреляли во время обхода рынка в Карачаево-Черкессии. Теперь ведется поиск подозреваемых, введен план «Сирена».

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Десятки мертвых лошадей плавают в озере Курганской области
9:46
В Турции опровергли сообщения об отказе россиянам в открытии банковских счетов
9:32
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
9:23
Появились фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии
9:21
В точку: экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ
9:04
Три корги и мантия: за сколько возвели первую статую Елизаветы II после смерти

Сейчас читают

Крах надежд: об этих советских актрисах все незаслуженно забыли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок