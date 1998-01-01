Рита Дакота вмешалась в ссору Водонаевой и Анохиной

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Певица встала на сторону своей подруги, обвинив Водонаеву в клевете.

Фото: Instagram @ritadakota

Российская певица Рита Дакота вмешалась в конфликт звезды «Дома-2» Алены Водонаевой и ее подруги Айзы Анохиной. В ссоре артистка приняла сторону Анохиной.

Поводом для конфликта стали голосовые сообщения, которые Алена получила от ведущей телестройки Ксении Бородиной. Водонаева переслала их подруге, а Анохина в свою очередь отправила их обратно Бородиной. Однако, по заверению Алены, перед отправкой Айза изменила содержание посланий таким образом, чтобы выставить свою приятельницу в негативном свете.

Как заверила окружающих Дакота, она разбирается в технической части этого вопроса, поэтому смело заявляет, что подделать исходное голосовое сообщение не так-то просто. А даже если это и удастся, то самая примитивная проверка файла сразу выявит изменения в его свойствах, и обман раскроется. Айзе, которую, по мнению Риты, оклеветали, артистка посоветовала обратиться в суд.

Ранее Пятый канал публиковал откровенный рассказ Риты Дакоты о комплексах и планах на липосакцию.

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