Рита Дакота вмешалась в ссору Водонаевой и Анохиной

Российская певица Рита Дакота вмешалась в конфликт звезды «Дома-2» Алены Водонаевой и ее подруги Айзы Анохиной. В ссоре артистка приняла сторону Анохиной.

Поводом для конфликта стали голосовые сообщения, которые Алена получила от ведущей телестройки Ксении Бородиной. Водонаева переслала их подруге, а Анохина в свою очередь отправила их обратно Бородиной. Однако, по заверению Алены, перед отправкой Айза изменила содержание посланий таким образом, чтобы выставить свою приятельницу в негативном свете.

Как заверила окружающих Дакота, она разбирается в технической части этого вопроса, поэтому смело заявляет, что подделать исходное голосовое сообщение не так-то просто. А даже если это и удастся, то самая примитивная проверка файла сразу выявит изменения в его свойствах, и обман раскроется. Айзе, которую, по мнению Риты, оклеветали, артистка посоветовала обратиться в суд.

Ранее Пятый канал публиковал откровенный рассказ Риты Дакоты о комплексах и планах на липосакцию.