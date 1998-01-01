Рита Дакота рассказала о своих комплексах и планах на липосакцию

Рита Дакота выложила в Instagram целую историю о своем уходе из проекта «Дружу с телом», в котором она участвовала вместе с Ксенией Король. Проект был посвящен похудению и здоровому образу жизни — в своей публикации Дакота призналась, что с большим трудом принимает свое тело и не чувствует себя достаточно подготовленной для него. Ситуация осложняется послеродовой реабилитацией, запретом на тренировки и расставанием с Владом Соколовским, который ушел от Дакоты к девушке фитнес-тренеру.

Instagram @ritadakota

— С каким телом я дружу, вот с этим чужим? Я просыпаюсь утром, смотрю на свои ноги и это **** не мои ноги, — сетует артистка в своем посте.

Также девушка поделилась с подписчиками тем, что всерьез обсуждает со своим психологом идею липосакции — удаления жира хирургическим путем.

Подписчики стали утешать и поддерживать Дакоту в комментариях.

— Рита, ты красавица, худенькая и стройная. Зачем тебе липосакция? Пожалуйста не надо!!! Максимализм он в твоей голове, в глазах же смотрящих на тебя все идеально.

— Ты замечательная, честная и добрая. Рита, счастья тебе. Таких как ты очень мало. Говоришь душой.

Ранее Пятый канал сообщал о песне, которую Дакота посвятила бывшему мужу.