Влад Топалов едва не потерял голос

, 14:25 Видео 22

Артист мог сорвать свое выступление на Дальнем Востоке.

Фото: Instagram @vladtopalovofficial

Поклонники Влада Топалова не на шутку разволновались: долгое время их любимый артист не появлялся в сети, а затем сообщил, что серьезно простыл. О своем текущем состоянии певец рассказал подписчикам на странице в Instagram.

Впрочем, сам Топалов к своей болезни относится с юмором. Множественные приемы лекарств и процедуры он описывает с шутками — например, говорит, что медикаменты уже принимают участие в физиологических процессах.

 
 
 
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Мне кажется, я потею — ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального… писаю я тоже исключительно витамином С и тантум верде.....😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈 я еще сильно кашляю, но, слава Богу, без температуры. @reginatodorenko меня вылечила! Летим в Южно-Сахалинск, выступать на закрытии игр Азия2019. Как петь пока не ясно, тк говорить с трудом могу, но ничего))) справимся! 👍🏻👍🏻👍🏻 как там вы? Простите, что не выходил на связь..... реально, лежал и не мог даже встать. Но я потихоньку возвращаюсь к вам! Всем привет)))) люблю семью, жену, сына и всех вас! С Богом! #vladtopalov #владтопалов #тамгдеты

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— Мне кажется, я потею ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального, — цитирует артиста издание «Дни.ру».

При этом Влад борется с сильнейшим кашлем и проблемами со связками — артист с трудом разговаривал и очень переживал о том, как пройдет его выступление на закрытии игр «Азия-2019». Однако, судя по видеозаписи с официальной церемонии, опасения певца не подтвердились.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Влад Топалов назвал имя своего сына.

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