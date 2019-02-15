Влад Топалов едва не потерял голос

Артист мог сорвать свое выступление на Дальнем Востоке.
Фото: Instagram @vladtopalovofficial
Поклонники Влада Топалова не на шутку разволновались: долгое время их любимый артист не появлялся в сети, а затем сообщил, что серьезно простыл. О своем текущем состоянии певец рассказал подписчикам на странице в Instagram.
Впрочем, сам Топалов к своей болезни относится с юмором. Множественные приемы лекарств и процедуры он описывает с шутками — например, говорит, что медикаменты уже принимают участие в физиологических процессах.
— Мне кажется, я потею ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального, — цитирует артиста издание «Дни.ру».
При этом Влад борется с сильнейшим кашлем и проблемами со связками — артист с трудом разговаривал и очень переживал о том, как пройдет его выступление на закрытии игр «Азия-2019». Однако, судя по видеозаписи с официальной церемонии, опасения певца не подтвердились.
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