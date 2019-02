Влад Топалов едва не потерял голос

View this post on Instagram

Мне кажется, я потею — ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального… писаю я тоже исключительно витамином С и тантум верде.....😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈 я еще сильно кашляю, но, слава Богу, без температуры. @reginatodorenko меня вылечила! Летим в Южно-Сахалинск, выступать на закрытии игр Азия2019. Как петь пока не ясно, тк говорить с трудом могу, но ничего))) справимся! 👍🏻👍🏻👍🏻 как там вы? Простите, что не выходил на связь..... реально, лежал и не мог даже встать. Но я потихоньку возвращаюсь к вам! Всем привет)))) люблю семью, жену, сына и всех вас! С Богом! #vladtopalov #владтопалов #тамгдеты