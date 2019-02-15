Влад Топалов едва не потерял голос

Поклонники Влада Топалова не на шутку разволновались: долгое время их любимый артист не появлялся в сети, а затем сообщил, что серьезно простыл. О своем текущем состоянии певец рассказал подписчикам на странице в Instagram.

Впрочем, сам Топалов к своей болезни относится с юмором. Множественные приемы лекарств и процедуры он описывает с шутками — например, говорит, что медикаменты уже принимают участие в физиологических процессах.

— Мне кажется, я потею ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального, — цитирует артиста издание «Дни.ру».

При этом Влад борется с сильнейшим кашлем и проблемами со связками — артист с трудом разговаривал и очень переживал о том, как пройдет его выступление на закрытии игр «Азия-2019». Однако, судя по видеозаписи с официальной церемонии, опасения певца не подтвердились.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Влад Топалов назвал имя своего сына.