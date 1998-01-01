Влад Топалов наконец-то назвал имя своего сына

Влад Топалов публично объявил наконец, как они с Региной Тодоренко назвали своего первенца. Известная телеведущая подарила певцу сына еще в начале декабря, однако до сих пор супруги, которые умудрились до самой свадьбы скрывать от общественности свой роман, не разглашали имя малыша.

И вот, в программе Малахова «Привет, Андрей», которая была посвящена поездке Сергея Лазарева на «Евровидение-2019», его друг Влад наконец-то раскрыл тайну. Оказывается, мальчика назвали Михаил. Лазарев, любит называть его Майкл, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Как ранее рассказывал Пятый канал, несколько дней назад Топалов впервые опубликовал свое фото с новорожденным. На снимке всклокоченный певец держит на плече спеленатого двухмесячного младенца, однако в подписи к фотографии признается, что испытывает кайф от отцовства.