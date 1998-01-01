Назван фильм, завоевавший главную награду Берлинского кинофестиваля

Кинолента израильского режиссера Надава Лапида «Синонимы» (Synonyms) завоевала главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя», об этом сообщает ТАСС. Над фильмом совместно работали кинематографисты Франции, Израиля и Германии.

«Синонимы» — необычная и автобиографическая драма о молодом израильтянине, который пытается интегрироваться в современную европейскую жизнь. В главных ролях снялись французские актеры Том Мерсье, Кантен Дольмер и Луиз Шевийот.

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