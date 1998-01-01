В России впервые пройдет фестиваль «Современное кино Китая»

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Жители и гости Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска увидят картины-сенсации китайского кинематогрофа — «Пепел — самый чистый белый» и «Слон сидит спокойно».

Фото: Кадр из х/ф «Пепел — самый чистый белый»

В трех российских городах, Санкт-Петерубрге, Москве и Новосибирске, с 28 февраля по 3 марта впервые пройдет фестиваль «Современное кино Китая». Мероприятие проводится при поддержке Санкт-Петербургского Государственного университета, Новосибирского Государственного технического университета и штаб-квартиры Институтов Конфуция КНР.

Главными изюминками фестиваля станут картины-сенсации: фильм-номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля «Пепел — самый чистый белый» и ставшая культовой на международных кинофестивалях «Слон сидит спокойно». А также тибетская картина «Дзинпа», снятая на горном хребте Кукушили продюсерской студией Вонг Кар Вая.

Кроме того, широкой публике будут продемонстрированы фильмы, которые относятся к «шестому поколению китайского кинематографа» и нового китайского кино. В частности, криминальную драму в стилистике брутального азиатского неонуара «Прах» или мрачную сатиру в жанре фэнтэзи.

— Азиатское кино для российской публики — это кино авторское, связанное с личностями режиссеров, — подчеркивает куратор программы Юлия Мыльникова, директор Института Конфуция в СПбГУ.

Организаторы считают, что основной целью проведения данного фестиваля является открытие для широкой публики такого феномена, как китайский кинематограф.

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