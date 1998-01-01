Участница шоу «Голос» насмерть сбила водителя такси на своем BMW X6

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Юлия Райнер, участвовавшая в «Голос-4» сбила таксиста и скрылась с места происшествия.

Фото, видео: Instagram @julia.rainer_

Певица Юлия Райнер (настоящая фамилия — Гаврилова), участница шоу «Голос-4» по предварительным данным, насмерть сбила водителя такси, двигаясь на своем BMW X6. Предположительно, таксист вышел на Ленинградское шоссе, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль, а Райнер не заметила его. От полученных в результате аварии травм водитель скончался.

После трагического инцидента девушка попыталась скрыться, но менее чем через час ее задержали сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Москве. Подробности ДТП устанавливаются

Ранее Пятый канал сообщал, что сотрудница ФССП едва не сбила толпу людей в Москве.

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