Участница шоу «Голос» насмерть сбила водителя такси на своем BMW X6

Певица Юлия Райнер (настоящая фамилия — Гаврилова), участница шоу «Голос-4» по предварительным данным, насмерть сбила водителя такси, двигаясь на своем BMW X6. Предположительно, таксист вышел на Ленинградское шоссе, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль, а Райнер не заметила его. От полученных в результате аварии травм водитель скончался.

После трагического инцидента девушка попыталась скрыться, но менее чем через час ее задержали сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Москве. Подробности ДТП устанавливаются

Ранее Пятый канал сообщал, что сотрудница ФССП едва не сбила толпу людей в Москве.