Алибасов рассказал, кто получит его внушительное наследство

Известный музыкальный продюсер и создатель культовой группы «На-на» Бари Алибасов рассказал, кому оставит свое немалое наследство.
Как пишет StarHit, о завещании Алибасов задумался после тяжелой травмы на концерте «На-на» в Ярославле несколько лет назад. Тогда артист повредил опорный позвонок.
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У продюсера в собственности квартира в центре Москвы стоимостью 130 миллионов рублей, которою он завещал сыну.
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Сына Бари Алибасова также зовут Бари. После 14-ти лет отец перевез отпрыска в столицу, где сначала проявил себя не с лучшей стороны, однако потом остепенился. В 2018 году Бари женился, а около месяца назад в семье родилась девочка.
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