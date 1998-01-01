Алибасов рассказал, кто получит его внушительное наследство

, 15:53 718

71-летний музыкальный продюсер владеет элитной недвижимостью в Москве стоимостью более ста миллионов рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Известный музыкальный продюсер и создатель культовой группы «На-на» Бари Алибасов рассказал, кому оставит свое немалое наследство.

Как пишет StarHit, о завещании Алибасов задумался после тяжелой травмы на концерте «На-на» в Ярославле несколько лет назад. Тогда артист повредил опорный позвонок.

Мне есть, что завещать. Надо заботиться о тех, кто тебе дорог, — отмечает Бари Каримович.

У продюсера в собственности квартира в центре Москвы стоимостью 130 миллионов рублей, которою он завещал сыну.

— Все, что я заработал непосильным трудом, достанется сыну. Все, что касается музыки — Владимиру Политову, Вячеславу Жеребкину из группы «На-на», — заявил Алибасов.

Сына Бари Алибасова также зовут Бари. После 14-ти лет отец перевез отпрыска в столицу, где сначала проявил себя не с лучшей стороны, однако потом остепенился. В 2018 году Бари женился, а около месяца назад в семье родилась девочка.

Ранее Пятый канал рассказывал о знаковой татуировке дочери Евгения Осина Агнии.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:12
«Сидит в Таиланде, а я здесь фигачу»: Башаров о жене из-за заявления о разводе
16:58
«Рисковать людьми при разборе завалов не будем»: Глава Петербурга Беглов об обрушении ИТМО
16:37
«Без нее бы не справились»: Абитуриентка ИТМО о действиях учителя при обрушении
16:21
Синоптик: Уже ночью 18 февраля в Петербург вновь вернутся морозы
16:10
Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о причинах обрушения корпуса ИТМО
15:53
Алибасов рассказал, кто получит его внушительное наследство
15:46
Гибель двоих мужчин в драке с поножовщиной сняла камера видеонаблюдения
15:12
Погибшим у здания Минсвязи в Москве оказался чемпион России по рукопашному бою
15:11
Биатлонистка Васнецова удалилась из Instagram после перепалки с болельщиками
14:56
Россиянам больше не понадобится виза при поездке в ОАЭ
14:49
Преподаватель ИТМО, находившаяся со студентами во время ЧП, поблагодарила МЧС
14:28
«Я была в панике, она успокоила»: Абитуриентка ИТМО о спасшем студентов учителе
14:09
В США обеспокоены российским аналогом противотанкового ракетного комплекса Javelin
13:50
Фото: Человек упал на рельсы в московском метро. Остановлено движение поездов
13:47
Звезда 90-х Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова
13:36
Видео: Краснодарский водитель в деталях заснял НЛО над крышей машины
13:30
В Совфеде прокомментировали призыв Трампа «вернуть» европейцев из ИГ* на родину
13:16
Видео: Протестующие на Гаити сжигают флаг США и зовут на помощь Россию
13:00
Участница шоу «Голос» насмерть сбила водителя такси на своем BMW X6
12:59
«Испортила народное достояние!»: Вера Брежнева смело изменила имидж

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

15 фев

«Убили меня!»: Федосеева-Шукшина угодила в больницу после семейной ссоры

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама