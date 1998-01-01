Алибасов рассказал, кто получит его внушительное наследство

Известный музыкальный продюсер и создатель культовой группы «На-на» Бари Алибасов рассказал, кому оставит свое немалое наследство.

Как пишет StarHit, о завещании Алибасов задумался после тяжелой травмы на концерте «На-на» в Ярославле несколько лет назад. Тогда артист повредил опорный позвонок.

— Мне есть, что завещать. Надо заботиться о тех, кто тебе дорог , — отмечает Бари Каримович.

У продюсера в собственности квартира в центре Москвы стоимостью 130 миллионов рублей, которою он завещал сыну.

— Все, что я заработал непосильным трудом, достанется сыну. Все, что касается музыки — Владимиру Политову, Вячеславу Жеребкину из группы «На-на» , — заявил Алибасов.

Сына Бари Алибасова также зовут Бари. После 14-ти лет отец перевез отпрыска в столицу, где сначала проявил себя не с лучшей стороны, однако потом остепенился. В 2018 году Бари женился, а около месяца назад в семье родилась девочка.

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