«Массандра» снова бьет рекорды: Крымское предприятие завоевало 10 наград конкурсов «Продэкспо»

Крымское предприятие ФГУП ПАО «Массандра» завоевало 10 наград конкурсов «Продэкспо» и стало абсолютным рекордсменом по числу медалей и высших наград среди винодельческих предприятий.

Конкурсы состоялись в рамках 26 международной продовольственной выставки «Продэкспо-2019». В ней приняли участие практически все представители алкогольной отрасли, в частности — производители и дилеры крупных международных компаний.

Высших наград удостоились пять массандровских вин. Золото завоевали «Херес Ореанда» и «Портвейн белый Южнобережный». Красное сухое «Сира», «Мускат позднего сбора» и «Мускат позднего сбора» розовый удостоились специальной награды, которая присуждается за выдающийся инновационный продукт — «Звезда «Продэкспо».

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Пять медалей «Массандра» завоевала в международном конкурсе «Винный гид Продэкспо», который также прошел в рамках выставки. Золото у «Муската позднего сбора», «Муската позднего сбора» розового и «Хереса Ореанда». Серебро — у «Каберне Совиньон» и «Портвейна белого Южнобережного».

— В победителях — и классика, и новые работы. К примеру, «Портвейн Южнобережный» впервые был приготовлен еще в 1944 году. А мускаты позднего сбора и «Сира» были рождены уже после крымской весны. И это уже не первые их награды. Это говорит о том, что «Массандра» живет и развивается, сохраняя все то, что делали предыдущие поколения виноделов и при этом раскрывая новые возможности южнобережья, — рассказала генеральный директор предприятия Янина Павленко.

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По словам генерального директора, все марки, которые получили награды — это вина с защищенным географическим указанием, лицензию на производство которых «Массандра» получила первой в России. Кроме этого, Янина Павленко высказала благодарность организаторам за высокую оценку их работы.

— Мы очень гордимся, что храним традиции производства вина из собственного винограда. Работы в полях не ограничиваются только сбором урожая, они идут круглый год. Не так давно мы завершили рыхление почв под урожай 2020 года и сейчас ведем обрезку виноградной лозы. Весной — обломка, подвязка, ремонт шпалеры. Это тяжелейший труд и очень приятно, когда его оценивают по достоинству, вдохновляя весь наш многотысячный коллектив — виноградарей, бондарей, виноделов и всех остальных, кто участвует в сложнейшем процессе создания массандровских вин на следующие победы, — сказала добавила Янина Павленко

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