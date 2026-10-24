Вес уходит, но что теряет организм? Чем опасна низкоуглеводная диета

Daily Mail: низкоуглеводная диета опасна потерей питательных веществ

Низкоуглеводное питание может помочь снизить вес и улучшить контроль сахара в крови. Однако его долгосрочные преимущества перед другими диетами остаются предметом споров. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на специалистов по питанию Рианнон Ламберт и Федерику Амати.

Почему вес сначала снижается быстро

При строгом ограничении углеводов организм может перейти в состояние кетоза: печень вырабатывает из жиров кетоны, которые используются как альтернативный источник энергии. Однако резкое изменение цифр на весах в первые дни не означает столь же быстрой потери жировой ткани.

Ламберт объяснила, что первоначальное снижение веса во многом связано с изменением запасов глюкозы и потерей воды. Поэтому быстрый результат сам по себе не доказывает превосходства такого питания.

Согласно исследованиям, низкоуглеводные рационы позволяют добиться примерно такого же снижения веса, как другие диеты с уменьшенной калорийностью.

Сохранить результат удается не всем. В исследовании с участием 294 взрослых примерно через три года половина вернула не менее четверти потерянного веса.

Какую ошибку выделяют специалисты

По мнению Амати, жесткие ограничения стоит рассматривать как возможный начальный этап, после которого необходим переход к более гибкому рациону. Она предлагает средиземноморский подход с достаточным количеством клетчатки, полезных жиров и нежирных источников белка.

Ошибкой специалист назвала попытку надолго остаться на строгой низкоуглеводной диете без продуманного перехода к устойчивым пищевым привычкам.

Что известно о диабете и жире в печени

Снижение потребления углеводов может ограничивать подъем сахара после еды. При этом, как подчеркнула Ламберт, важную роль в достижении ремиссии диабета второго типа играет устойчивое снижение веса.

В другом исследовании участвовали 55 человек с ожирением, предиабетом и жировой болезнью печени. В группе кетогенного питания участники потеряли около 10% исходного веса, а количество жира в печени сократилось почти на 70%.

Почему важен состав рациона

Исключая богатые углеводами растительные продукты, человек может недополучать клетчатку, витамины и минералы. Ламберт напомнила, что клетчатка важна для пищеварения, регуляции холестерина и кишечной микробиоты.

Специалисты обращают внимание и на выбор продуктов: рацион с овощами, орехами, семенами и рыбой отличается от питания с большим количеством переработанного мяса, сливочного масла и сыра. Поэтому оценивать диету только по количеству углеводов недостаточно.

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