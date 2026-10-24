В МВД предупредили о мошенниках при оформлении загранпаспорта

Только мошенники могут предлагать оформить биометрический загранпаспорт за несколько дней. Об этом предупредили в МВД.

«В сети интернет распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество», — приводит слова ведомства РИА Новости.

В МВД пояснили, что срочное оформление предусмотрено исключительно для документов старого образца сроком на пять лет и только в двух случаях. Биометрическую версию таким способом получить не удастся.

Граждан призвали сохранять бдительность и не доверять частным организациям, предлагающим сомнительные услуги в оформлении загранпаспортов за деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России распространилась многоэтапная схема мошенничества: граждан убеждают устанавливать вредоносное программное обеспечение под предлогом защиты личного кабинета на портале «Госуслуги».

Обман начинается с обычного звонка: злоумышленники представляются, например, сотрудниками домофонной компании и просят жертву продиктовать код из СМС, якобы нужный для получения новых ключей. После того как человек сообщает цифры, разговор прерывается.

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