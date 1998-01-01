Видео: Российский лимузин Aurus представили на выставке в ОАЭ

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Фонд TAWAZUN из ОАЭ получил долю в ООО «Аурус», соглашение подписано в Абу-Даби в рамках военно-промышленной выставки IDEX.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Фонд TAWAZUN из ОАЭ получил долю в 36% в ООО «Аурус» и намерен в течение трех ближайших лет инвестировать в производство российских автомобилей проекта «Кортеж» 110 миллионов евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ. Соответствующее соглашение подписано в понедельник, 18 февраля в Абу-Даби в рамках проходящей там выставки международной военно-промышленной выставки IDEX, на которой был представлен и лимузин.

— За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей AURUS, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что Фонд TAWAZUN станет генеральным дистрибутором модельной линейки AURUS в странах Ближнего Востока и Северной Африки, — заявил глава Минпродторга Денис Мантуров.

Между тем «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщает, что лимузины проекта «Кортеж» будут собираться в ОАЭ под брендом Aurus. По данным издания, речь идет об отверточной сборке.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Денис Мантуров заявлял, что массовое производство автомобилей AURUS будет запущено в 2020 году запустят в Татарстане на заводе компании Sollers в ОЭЗ «Алабуга».

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