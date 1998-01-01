Раскрыт секрет создания автомобилей марки «Аурус»

От эскиза до автомобиля. Министерство промышленности и торговли впервые раскрыло секрет создания автомобилей проекта «Кортеж». Сейчас они производятся под брендом «Аурус», и предназначены для первых лиц государства.

На странице министерства в соцсетях разместили видеоролик. В нем рассказывается о новой линейке российских автомобилей, которые уже по достоинству оценил президент страны. Разработку начали в 2013 году. Машины построены на единой модульной платформе, которая позволяет менять параметры автомобиля. Все модели прошли самые жесткие испытания и не уступают аналогичным моделям лучших мировых производителей.