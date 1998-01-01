Момент падения балкона на детей в Москве попал на видео

В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры записи камеры наблюдения, на которых виден момент обрушения балкона в Москве.

На кадрах видно, как на головы идущих по тротуару Ленинградского проспекта женщину и двоих детей падают куски лепнины. Части фасада разбивается в считанных сантиметрах от пешеходов, которые в ужасе разбегаются.

Позже выяснилось, что в результате инцидента пострадала девочка — у нее сотрясение головного мозга, а мальчик получил травму ноги. Сейчас место падения части фасада дома огорожено.

Ранее Пятый канал рассказывал об обрушении фасада жилого дома в Саратове, в котором чудом не пострадала женщина.