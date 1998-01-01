Момент обрушения фасада жилого дома в Саратове попал на видео

Обрушение чердачной кладки жилого дома произошло в Саратове. В распоряжении Пятого канала оказались кадры самого момента ЧП.
По предварительной версии, от снега сложилась наклонная кровля и выдавила кирпичную кладку.
В результате происшествия завалило вход в магазин, сотрудники экстренных служб расчищают территорию.
Известно, что дом был признан аварийным.
В помещении находилась женщина, но она успела выбежать на улицу.
В данный момент на месте ЧП работают кинологи.
О пострадавших пока не сообщается.