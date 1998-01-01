Момент обрушения фасада жилого дома в Саратове попал на видео

Обрушение чердачной кладки жилого дома произошло в Саратове. В распоряжении Пятого канала оказались кадры самого момента ЧП.

По предварительной версии, от снега сложилась наклонная кровля и выдавила кирпичную кладку.

В результате происшествия завалило вход в магазин, сотрудники экстренных служб расчищают территорию.

Известно, что дом был признан аварийным.

Пятый канал

В помещении находилась женщина, но она успела выбежать на улицу.

В данный момент на месте ЧП работают кинологи.

О пострадавших пока не сообщается.