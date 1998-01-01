В Калининграде открыли первый в регионе центр инновационного творчества

Освоить 3D моделирование, получить навыки робототехники и научиться работать на станках с числовым управлением теперь могут молодые жители Калининградской области.

На базе Балтийского федерального университета имени Канта, открылся первый в регионе центр молодежного инновационного творчества. Проходить обучение в нем смогут, совершенно бесплатно, школьники, студенты и начинающие предприниматели в возрасте от 16-ти до 30 лет. Оборудован уникальный центр самой современной техникой, от принтеров для объемной печати, до установок лазерной резки.

Ранее Пятый канал сообщал, что поисковики Калининградской области нашли на местах сражений несколько советских наград. Одна из них вернулась, медаль «За Отвагу» вернулась к ветерану спустя 74 года.