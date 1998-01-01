В Калининграде открыли первый в регионе центр инновационного творчества

, 9:15 Эфирная новость 24

Центр открыли на базе Балтийского федерального университета имени Канта.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Освоить 3D моделирование, получить навыки робототехники и научиться работать на станках с числовым управлением теперь могут молодые жители Калининградской области.

На базе Балтийского федерального университета имени Канта, открылся первый в регионе центр молодежного инновационного творчества. Проходить обучение в нем смогут, совершенно бесплатно, школьники, студенты и начинающие предприниматели в возрасте от 16-ти до 30 лет. Оборудован уникальный центр самой современной техникой, от принтеров для объемной печати, до установок лазерной резки.

Ранее Пятый канал сообщал, что поисковики Калининградской области нашли на местах сражений несколько советских наград. Одна из них вернулась, медаль «За Отвагу» вернулась к ветерану спустя 74 года.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:34
Видео: Владимир Квачков дал первый комментарий после выхода из тюрьмы
10:24
ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти
10:00
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из тюрьмы по решению суда
9:45
Врио главы подмосковного Дзержинского подозревается в получении взятки
9:35
Поклонница 64-летнего Серова предложила певцу жениться на ней — фото
9:21
Тела двух взрослых и ребенка обнаружены в доме в подмосковном Подольске
9:15
В Калининграде открыли первый в регионе центр инновационного творчества
8:58
«Смело»: 52-летняя Рената Литвинова показала поклонникам свое лицо без макияжа
8:45
Матвиенко передаст султану Брунея устное послание от президента РФ
8:31
В Австралии донор спермы обещает женщинам «чудо зачатия» после секса с ним
8:22
Немецкий эксперт назвал способ спасти ДРСМД
8:11
Щедрое предложение: Трамп продолжает упрашивать военных Венесуэлы предать Мадуро
7:58
Украинские дипломаты настаивают на отмене показа фильма «Т-34» в США
7:49
Жители Курил хотят остаться в составе Российской Федерации
7:39
Видео: Как выглядит дом, где жил Пушкин с супругой после венчания
7:28
Улетел, но обещал вернуться: оскандалившийся Друзь собирается в Калифорнию
7:28
Видео: Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда»
7:21
Как вылечить насморк без аптечных лекарств — надежный лайфхак
7:12
Не та ракета: в США заявили о «подмене» российской ракеты на брифинге по ДРСМД
7:01
В результате взрыва в Каире погибли двое полицейских

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама