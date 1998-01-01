К чему приведет разрыв ДРСМД — репортаж

, 16:59 Репортаж 35

Отмена Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, конечно, не приведет к Третьей мировой, но тенденция — не может не пугать. Тем более через два года подходит к концу договор СНВ-3.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com

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Госдеп обвинил Россию в развязывании гонки вооружений. Обвинил он после того, как Дональд Трамп разорвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и объявил о начале сборки новых ракет. Под них даже производственные мощности уже есть: цеха, склады и испытательные полигоны построили еще два года назад, и вот они дождались своего звездного часа.

Готовы и новые полигоны базирования. На этой неделе, например, Македония почти вступила в НАТО. Но Штаты официально заявляют, что новые ракеты в Европу не поедут, хотя и про НАТО они 30 лет назад говорили: «Ни шагу на Восток!» И где теперь то НАТО? В Польше, Прибалтике, Македонии. Сложно на карте Европы место найти, где их нет. И каждая точка — это потенциальное место дислокации новых трамповских ракет.

— Мы выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его. У нас не было выбора, и поэтому США приняли решение о выходе из договора, — сообщил президент США Дональд Трамп.

На выступлении в Конгрессе Трамп был очень доволен собой. Он только что обеспечил своих друзей — лоббистов военно-промышленного комплекса — миллиардным контрактом, и обеспечил работой на долгие годы вперед. Крупнейшие производители ракет потирают руки и расширяют производство. Кроме того, пригрозить России — проверенный предвыборный ход, а выборы в США уже в следующем году. К тому же, он смог опровергнуть все это, не подставив под удар рядовых американцев. В общем, конгресс аплодировал стоя.

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Где размещать эти ракеты, американцам понятно: базы НАТО есть по всей Европе, а скоро могут появиться и в Македонии, а еще в Румынии и Польше, то есть практически у наших границ. Официально они будут служить для отражения ракетного удара откуда-то с востока. Но эксперты в один голос говорят: переключить режим «оборона» на «нападение» можно в течении одного дня.

— Грань между войной и не войной — она исчезла. Сейчас очень много способов вести силовые и даже военные действия, не участвуя напрямую в этих военных действиях, — объяснил специалист по проблемам национальной безопасности и военной политики Алексей Подберезкин.

Впрочем, ответить на угрозу есть чем. Ракеты «Калибр», на запуск которых по мишеням ИГ* все американские генералы отреагировали серьезной обеспокоенностью, не сложно установить на суше. «Калибры» могут летать так низко, что радары противника их просто не видят.

Второй ответ на выход из ДРСМД — гиперзвук. Уже известно об уникальной ракете «Циркон». Существует сверхзвуковая ракета «Кинжал», сбить которую тоже невозможно. Пока Трамп радует лоббистов от ВПК, в России на внедрение ракет средней и меньшей дальности даже за рамки запланированного бюджета выходить не придется.

— Россия доказала, что в этой гонке технологий она обошла наших бывших партнеров. Теперь пусть догоняют, — заключил директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Есть еще одна уникальная отечественная разработка — зенитный ракетный комплекс «Тор». Он способен обнаружить в небе и уничтожить высокоточное оружие, управляемые авиабомбы и даже беспилотники противника. Аналогов в мире не существует. «Тор» работает в диапазоне всего 16 километров. Впервые заявивший о себе еще в восьмидесятых, сегодня придуман заново. Белоснежный «Тор» гусеницами вспахивает поля Кубани. Работать же будет в условиях Арктики.

— Она как сухопутная, так и водоплавающая. Вне зависимости от погодных условий работает от -40 до +40, — рассказал один из военных.

При этом особо подчеркивается: концепция военной политики страны не меняется. Россия ни на кого не нападает и не планирует. В отличие от заокеанских партнеров, главное для нашей страны — оборона и соизмеримый ответ.

— Наступила новая эпоха, эпоха, которая характеризуется тем, что Соединенные Штаты взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, системы ограничения стратегических наступательных вооружений. Это печально, — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Эксперты говорят: отмена ДРСМД конечно, не приведет к Третьей мировой, но тенденция — не может не пугать, а через два года подходит к концу договор СНВ-3.

— Если у нас не будет этого договора, то это будет впервые за несколько веков, когда Россия и США не будут иметь никаких официальных ограничений. Это категорически некомфортная ситуация — вот тогда мы получим и серьезный кризис, и гонку вооружений, — объяснил старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.

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ДРСМД российские дипломаты пытались спасти до последнего. Несколько других, предложенных Россией проектов взаимного ограничения вооружений, или отвергнуты, или проигнорированы.

— Когда они созреют до понимания своей ответственности за проблемы, которые создаются политикой США — милости просим, приходите, будем разговаривать, — поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские военные отказались признавать свои ударные беспилотники нарушением договора, сославшись на то, что они многоразовые.

* — запрещена на территории РФ.

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