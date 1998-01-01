Украинские дипломаты настаивают на отмене показа фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США настаивает на отмене проката российского фильма «Т-34» в американских кинотеатрах. Пост с таким призывом опубликован на официальной странице дипмиссии в Facebook.

По мнению дипломатов, фильм пропагандирует «российскую агрессию, жертвой которой стала Незалежная». Также представители Киева обвинили режиссера картины Алексея Сидорова в том, что он использовал для «пропаганды» историческую память о героях Второй мировой войны.

Кроме того, посольство «поблагодарило» украинские города, которым «удалось остановить показы „Т-34“».

Премьера фильма Алексея Сидорова «Т-34» состоялась в России 1 января. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

Ранее Пятый канал сообщал, что лента за первые три недели проката собрала более двух миллиардов рублей.