«Все средства хороши!»: Лоза не поддержал критику «курсов жен» от Милонова

Полезные знания о семейной жизни российским девушкам могут дать не только в церквях, но и на специализированных курсах. Так певец Юрий Лоза прокомментировал высказывание депутата Госдумы Виталия Милонова о бесполезности подобных тренингов.

Народный избранник в беседе с агентством городских новостей «Москва» заявил, что все женские курсы являются «суррогатом», заменяющим настоящие ценности. Всем важным для семейной жизни вещам россиянок могут научить только в церквях, считает Милонов.

Юрий Лоза же, в свою очередь, не согласился с мнением депутата. По его словам, российские девушки должны прислушиваться как к священникам, так и к профильным специалистам. А самым главным учителем для любой женщины всегда считалась ее мать.

— Одно другому не мешает. Можно сходить на курсы, а потом в церковь. Все средства хороши, если идет речь о создании семьи. Разговор с батюшкой и разговор со специалистом не помешают, — сказал певец.

Также он посоветовал использовать «правило трех У» при решении любой семейной проблемы — уважать, уступать и удерживать.

Ранее Пятый канал сообщал, что Виталий Милонов не смог пробраться в женское кафе в Петербурге.