Захарова ответила Порошенко, заявившему об отмене всех контактов США с Россией

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление украинского президента Петра Порошенко, который ранее заявил о разговоре с вице-президентом США Майком Пенсом, в котором последний якобы заверил собеседника об отмене всех встреч между Вашингтоном и Москвой до освобождения украинских моряков. Об этом пишет «Экономика сегодня».

По словам спикера внешнеполитического ведомства, либо Порошенко, либо Пенс лукавят.

— Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко? Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

25 ноября в результате провокации с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе российскими пограничниками были задержаны 24 украинских моряка. Сейчас они находятся под арестом в Москве в ожидании суда.