Продлен арест 12 украинским морякам

, 17:04 27

Лефортовский суд продлил содержание под стражей до 24 апреля.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 189

Во вторник, 15 января, московский Лефортовский суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей до 24 апреля двенадцати украинским морякам, которых задержали в конце ноября после провокации Незалежной в районе Керченского пролива.

Ранее Пятый канал сообщал, что Украинские военные, задержанные после инцидента в Керченском проливе, признались в сознательной провокации.

В ФСБ РФ сообщили о задержании трех кораблей украинских ВМС, на борту которых находились сотрудники СБУ. Именно они руководили всей операцией. Провокационные действия украинской стороны осуществлялись в территориальных водах РФ, принадлежащих России еще до воссоединения с Крымом.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 189
10 янв
«Космос в помощь»: На Украине нашли способ провести суда по Азовскому морю
4 янв
Условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море озвучили в Крыму
3 янв
Украина снова направит корабли через Керченский пролив
29 дек
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
29 дек
МИД РФ ответил на обвинения Меркель и Макрона по ситуации на Украине
28 дек
Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома
26 дек
СНБО Украины утвердил решение о введении дополнительных санкций против РФ
26 дек
МИД РФ призвал западных кураторов Украины урезонить правящий в Киеве режим
26 дек
На Украине заканчивается военное положение
25 дек
Украинский генерал признал, что Запад устал «возиться» с Незалежной — видео

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:19
Патрушев рассказал о роли России в снижении террористической активности в мире
18:12
Видео: Более 200 пар влюбленных встали в очередь в Петербурге ради красивых свадебных дат
18:07
Адвокат Жорин: Футболист Дмитрий Тарасов должен по алиментам 7,5 миллионов рублей
18:00
Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем
17:51
«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу
17:47
Спасатели обнаружили под завалами в Шахтах тела еще двоих погибших
17:43
Что объединят Ольгу Бузову и Бритни Спирс: Пять фактов из жизни звезд
17:39
Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой
17:34
На Гайдаровском форуме обсудили, как повысить качество образования в России
17:29
Видео: В Петербурге состоялась премьера спектакля о японском самурае Нобунага
17:24
Глава Петербурга Александр Беглов доверил руководящие посты пятерым женщинам
17:08
Владимиру Путину подарили хоккейную композитную клюшку с гербом России
17:04
Продлен арест 12 украинским морякам
16:50
Беседа врача с Джеффом Монсоном после операции попала на видео
16:44
Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России
16:39
Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды
16:37
Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом
16:36
«Настоящее вторжение»: Караван мигрантов из Гондураса отправился в США
16:34
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Воронежской области
16:24
Элджей обиделся на «маленький»: Екатерина Гордон об иске против Дудя и Ивлеевой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

24.12.2018

Спецпредставитель Госдепа по Украине назвал условие визита в Москву

23.12.2018

Украина хочет отправить британский корабль в Керченский пролив

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама