Продлен арест 12 украинским морякам

Во вторник, 15 января, московский Лефортовский суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей до 24 апреля двенадцати украинским морякам, которых задержали в конце ноября после провокации Незалежной в районе Керченского пролива.

Ранее Пятый канал сообщал, что Украинские военные, задержанные после инцидента в Керченском проливе, признались в сознательной провокации.

В ФСБ РФ сообщили о задержании трех кораблей украинских ВМС, на борту которых находились сотрудники СБУ. Именно они руководили всей операцией. Провокационные действия украинской стороны осуществлялись в территориальных водах РФ, принадлежащих России еще до воссоединения с Крымом.