Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо объявить выборы в стране. Об этом Мадуро заявил во время выступления перед выпускниками медицинского университета Боливарианской республики.

— Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием , — говорится во фрагменте его речи, опубликованной в Twitter.

Ранее Пятый канал сообщал, что Гуйадо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. При этом оппозиционный политик заручился мощной поддержкой президента США Дональда Трампа.

Американский лидер поддерживает «свержение» Николаса Мадуро. Такую же позицию заняли еще 20 европейских стран. Так, недавно Трамп выступил с угрозой в отношении военных Боливарианской республики, заявив, что они должны сдаться «по-хорошему» и принять предложение Хуана Гуайдо об амнистии.