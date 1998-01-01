Дональд Трамп призвал венесуэльских военных сдаться «по-хорошему

Президент США Дональд Трамп призвал венесуэльских военных принять предложение Хуана Гуайдо об амнистии. Слова американского лидера прозвучали во вторник, 19 февраля, во время визита во Флориду.

По словам американского лидера, США предпочли бы мирный переход власти в Венесуэле. Однако ими рассматриваются все возможные варианты достижения желаемого.

— Мы хотим мирного перехода власти. Но все варианты открыты к рассмотрению, — сообщил Трамп во время выступления перед иммигрантами.

При этом глава США предупредил, что военные Венесуэлы могут «потерять все», если не согласятся на предложение Гуайдо. Сейчас страна охвачена беспорядками из-за того, что оппозиционер Хуан Гуайдо отказался считаться с легитимностью власти действующего президента Николаса Мадуро и потребовал признать лидером Венесуэлы его. Американская сторона активно поддерживает Гуайдо, оказывая давление на несогласных.