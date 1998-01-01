США вновь выступили за отставку Мадуро

, 13:59 Эфирная новость 39

Противники президента Николаса Мадуро используют гуманитарный кризис, чтобы заручиться поддержкой самых уязвимых слоев населения.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 73

Решить кризис в Венесуэле можно только мирным и демократическим путем, любой силовой вариант исключен. Такие итоги первой встречи международной контактной группы. Смущает, что среди участников, которые намерены помочь латиноамериканской стране, не было представителей самой Венесуэлы.

Тем временем, США под видом гуманитарной помощи уже начали прибирать страну к своим рукам. Они готовы и дальше поддерживать самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. А Николас Мадуро обязан немедленно уйти. Да еще и покинуть страну, чтобы не мешать демократическим реформам.

На границе с Венесуэлой целая вереница грузовиков. В фургонах гуманитарная помощь: рис, мука, сахар, лекарства. Гуайдо, заверяет, он не диктатор Мадуро, уже со всеми договорился, и теперь готов накормить всю страну.

В ближайшие дни гуманитарная помощь начнет поступать для самой уязвимой части населения. Мы гарантируем поставки продуктов и готовы сами запускать их производство, — заявил оппозиционный политик.

Ситуация в Венесуэле продолжает накаляться. Международная контактная группа, договорилась решать все вопросы исключительно мирным путем. А вот генералы из Пентагона рассматривают и другие варианты. В случае нападения на американских дипломатов, они не исключают и военный ответ.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Венесуэле перехватили партию оружия из США.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 73
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