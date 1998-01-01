Соцсети обсуждают кадры «геройского» поведения Порошенко на Майдане

Скандал с заявлениями Петра Порошенко, сделанные на пятую годовщину трагических событий на Майдане, получил новое развитие. Один из сторонников президента Украины опубликовал видео, якобы подтверждающее слова о «героических поступках».

На этих кадрах Порошенко появляется в кадре рядом с одним из активистов, раненным в столкновении с полицией. Политик стоит над пострадавшим и раздает команды окружающим. Услышав громкие выстрелы, он тут же уходит в сопровождении охранников.

В комментариях другие участники событий сообщают, что политик появился в Мариинском парке уже после полудня. Они пишут, что Порошенко все время находился в толпе и не приближался к месту обстрела. Появление этого видео многие посчитали очередной попыткой привлечь на свою сторону избирателей.

Ранее Пятый канал рассказывал о шансах Порошенко в президентской гонке на Украине.