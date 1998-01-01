Видео: Порошенко заявил, что «лично выносил» погибших и раненых с Майдана

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Глава государства приукрасил свою роль в трагических событиях 2014 года, чем навлек на себя волну критики.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Тетяна Висоцька

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как лично выносил погибших и раненых из Мариинского парка в Киеве. Кадры с его выступления по случаю пятой годовщины расстрела на Майдане появились на YouTube-канале журналистки Татьяны Высоцкой.

Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную Раду, это было девять часов утра. Увидел побратимов из 14-й сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, что по ним стреляют. Прошел 150 метров. У фонтана была расположена цепь «Беркута», которая с помповыми ружьями стреляла в людей… Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров, — вспомнил действующий глава государства.

Автор публикации поставила его слов под сомнения. Она посчитала, что политик приукрасил свою роль и теперь пытается «переписать историю». В комментариях многие украинцы также оставили гневные комментарии в адрес президента.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Киеве отметили годовщину Майдана.

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