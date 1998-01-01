Лободу заподозрили в измене Линдеманну

Певицу Светлану Лободу подозревают в неверности Тилю Линдеманну, с которым артистку, по слухам, связывают серьезные отношения.

Издание Super опубликовало видеозапись с отдыха певицы в Дубае. В кадре певица стоит у ресторанного столика, прижавшись вплотную к молодому мужчине. Пара общается, почти соприкасаясь лицами — возможно, из-за громкой музыки в заведении.

Светлана нежно поглаживает собеседника по плечу, а тот в свою очередь бережно держит поп-звезду за талию.

Однако совсем недавно Светлана Лобода публично демонстрировала свою привязанность к солисту Rammstein, публикуя совместные снимки и называя его «своим лучшим доктором».