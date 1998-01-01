Лободу заподозрили в измене Линдеманну

, 18:21 32

Певицу заметили с другим мужчиной во время ужина в ресторане.

Фото, видео: instagram @lobodaofficial

Певицу Светлану Лободу подозревают в неверности Тилю Линдеманну, с которым артистку, по слухам, связывают серьезные отношения.

Издание Super опубликовало видеозапись с отдыха певицы в Дубае. В кадре певица стоит у ресторанного столика, прижавшись вплотную к молодому мужчине. Пара общается, почти соприкасаясь лицами — возможно, из-за громкой музыки в заведении.

Светлана нежно поглаживает собеседника по плечу, а тот в свою очередь бережно держит поп-звезду за талию.

Однако совсем недавно Светлана Лобода публично демонстрировала свою привязанность к солисту Rammstein, публикуя совместные снимки и называя его «своим лучшим доктором».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

18:29
Девочки напутали: В Башкирии объяснили многомиллиардное питание для детсада
18:29
В петербургской Новой Голландии произошел пожар — кадры с места
18:21
Лободу заподозрили в измене Линдеманну
18:09
Почему националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел на свободу
18:07
«Элитные» браконьеры задержаны за незаконный отстрел косуль
17:57
Двоих жителей Петербурга подозревают в развратных действиях в отношении девочки
17:47
Какие еще сюрпризы зима подготовила для жителей России — репортаж
17:44
Как в Скотланд-Ярд отреагировали на заявление матери Скрипаля
17:38
Эпатажная Рената Литвинова смутила поклонников «поцелуем» с самой собой — фото
17:33
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху в Москву
17:29
Как новый ГОСТ защитит автомобили от реагентов — репортаж
17:17
Настя Каменских откровенно рассказала о сексе за деньги
17:02
Видео: Масштабный митинг против антисемитизма и неонацизма прошел в Париже
16:56
Видео: Шойгу впервые показал видео с комплексом «Посейдон»
16:40
В небе над «Внуково» частный самолет «подрезал» пассажирский Boeing
16:30
Глава Петербурга обсудит утилизацию отходов полигона «Красный Бор» в Минприроды
16:26
Вассерман раскритиковал Макаревича за слова об «идиотах»
16:20
Видео: заскучавший пилот нарисовал в небе непристойность
16:19
Пожар на складе произошел в Петербурге — фото с места
16:11
В Германии назвали признание Гуайдо нарушением международного права

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

23 янв

«Тяжела и неказиста»: Лобода показала синяки на ногах после концертов в Москве

4 янв

«Мой лучший доктор» — Лобода оригинально поздравила Линдеманна с днем рождения

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама