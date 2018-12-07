Известная певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с фромтменом группы Rammstein Тилем Линдеманном, выложила на своей странице в социальной сети фото, которое в очередной раз убедило поклонников в их крепкой любви. В пятницу, 4 января, немецкий вокалист отмечает 56 лет со дня рождения.

— С Днем Рождения мой лучший доктор мира, — написала Лобода на английском языке и сопроводила поздравление сердечком.

Instagram @lobodaofficial

На фото певица нежно прижимается к музыканту, который одет в халат доктора, на его лице маска, а в руках заряженный шприц. К слову, в конце 2018 года в Москве Светлане Лободе на репетиции перед концертом стало плохо. Звезду экстренно госпитализировали в столичную больницу. Тогда Линдеманн прилетел в Москву и навестил ее. Возможно фото было сделано именно тогда.

Светлана Сергеевна, мне кажется уже нет смысла скрывать. Всем уже давно понятно, что отец Тиль.

Люблю такие публикации. Душа радуется.

С днем рождения, Тилль, - поклонники бросились наперебой обсуждать их отношения и поздравлять немецкого музыканта.