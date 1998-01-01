Вышел трейлер фильма о домогательствах Майкла Джексона

Американский телеканал HBO выложил на YouTube трейлер документального фильма о Майкле Джексоне Leaving Neverland («Покидая Неверленд»). Кинолента рассказывает историю Уэйда Робсона и Джимми Сейфчака, которые признались, что в детстве подвергались насилию со стороны американской звезды. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Родственники певца заявили, что озвученные в фильме обвинения — клевета и попытка нажиться на имени Майкла Джексона. Они также напомнили, что невиновность певца была доказана еще в 2005 году, а сами мужчины в суде выступали в его защиту.

Поклонники творчества исполнителя, в свою очередь, также отметили, что создатели фильма врут. Они подчеркнули, что у фильма нет достаточной доказательной базы, в то время как суд ранее оправдал артиста. Разочаровавшись в кинокартине, они даже создали хэштег #LeavingHBO (Покидая НВО) по аналогии с названием фильма.

Премьера киноленты уже состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в США. Официальный показ картины назначен на 3 марта 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сеть выложили видео допроса Майкла Джексона по обвинению в совращении детей.