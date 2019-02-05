В сеть выложили видео допроса Майкла Джексона по обвинению в совращении детей

В сети появилось видео с допросом известного американского исполнителя Майкла Джексона по делу о совращении детей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail. Запись была сделана 1 марта 1996 года прямо в полиции.

Глядя на кадры, можно предположить, что певец не на шутку разволновался в ходе допроса. Он уклоняется от вопросов, смеется, ерзает на стуле, пытается отшучиваться — в общем, делает все, чтобы избежать прямых ответов на вопрос о надругательстве над несовершеннолетними.

Примечательно, что во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов Майкл Джексон даже сравнил себя с Иисусом. Он подчеркнул, что привык так же, как и он, окружать себя детьми.

— Иисус призывал любить детей и быть, как дети — юными, невинными, чистыми и честными. Он всегда окружал себя детьми. Меня воспитывали также — стараться быть похожим на него, — поделился исполнитель.

Видео с допроса в полицейском участке вошло в документальный фильм «Покидая Неверлэнд», где двое мужчин — Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак — рассказали, как в детстве подвергались насилию со стороны американской звезды.

Родственники певца заявили, что озвученные в фильме обвинения — клевета и попытка нажиться на имени Майкла Джексона. В результате его невиновность была доказана, а иски Робсона и Сейфчака суд отклонил в 2017 году.

Майкл Джексон стал одним из самых успешных в истории поп-исполнителей. Он получил 15 премий «Грэмми». Легендарный певец ушел из жизни 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Майкла Джексона в очередной раз обвинили в изнасиловании. Американский хореограф и танцор Уэйд Робсон утверждает, что в семилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия со стороны Джексона, и продолжалось это семь лет, пока «певец не потерял к нему интерес».