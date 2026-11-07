Еще страшнее? Чем отличается новый штамм коронавируса

Болезнь может оставить неприятные последствия даже после выздоровления.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Вирусолог Малинникова: новый штамм коронавируса вызывает сильную боль в горле
Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может вызывать более сильную боль в горле и длительный упадок сил после выздоровления. Об этом сообщила вирусолог Елена Малинникова в беседе с РИА Новости.
«Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», — рассказала эксперт.
При этом российские специалисты могут выявлять новые разновидности коронавируса с помощью современных тест-систем. По словам Малинниковой, они подходят для всех известных вариантов инфекции и помогают следить за распространением новых мутаций.
PJ.2.1 относится к эволюционной линии «Омикрон». Впервые его выявили в мае 2026 года в Канаде. Позже случаи заражения зарегистрировали в США, Испании, Австралии и Сингапуре.
Особенность PJ.2.1 заключается в измененном белке вируса, который помогает ему проникать в клетки человека. Это может способствовать более быстрому распространению инфекции.
При этом, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в России пока не зарегистрировали случаев заражения новым вариантом.
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