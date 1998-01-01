ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок Континента

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Встреча московских армейцев с ярославским «Локомотивом» завершилась со счетом 2:1.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

В Москве завершился хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА победил команду «Локомотив» из Ярославля. Встреча завершилась со счетом 2:1, армейцы добились преимущества над соперником благодаря серии буллитов. Таким образом хоккеисты ЦСКА обеспечили себе победу в регулярном чемпионате за два дня до его завершения.

Армейцы становятся обладателем Кубка Континента четвертый раз за пять лет. ЦСКА ранее становились чемпионами КХЛ с 2015 по 2017 год, это достижение пока не удалось повторить ни одному другому клубу Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Пятый канал сообщал, что в марте 2020 года на Северном полюсе пройдет матч, в котором в хоккей сыграют политики и мировые звезды.

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