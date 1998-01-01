Политики и мировые звезды сыграют в хоккей на Северном полюсе

Хоккейный матч с участием политиков, голливудских звезд, спортсменов и общественников пройдет на Северном полюсе в апреле 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова.

По его словам, целью такого нестандартного спортивного мероприятия является привлечение внимания к ухудшающейся ситуации с климатом.

— У меня родился проект собрать известных спортсменов, голливудских звезд, политиков, общественников и вместе сыграть в хоккей, тем самым послать месседж миру, насколько не проста ситуация климатическая, — сказал Фетисов.

Бывший спортсмен отметил, что организаторы матча уже заручились поддержкой научного сообщества. На очереди остаются только экологи, которые также должны одобрить игру.

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласно прогнозам канадских ученых, земной шар вскоре может охватить климатический хаос.