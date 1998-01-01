Политики и мировые звезды сыграют в хоккей на Северном полюсе

, 7:58 16

Матч пройдет в апреле 2020 года.

Фото: www.globallookpress.com

Хоккейный матч с участием политиков, голливудских звезд, спортсменов и общественников пройдет на Северном полюсе в апреле 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова.

По его словам, целью такого нестандартного спортивного мероприятия является привлечение внимания к ухудшающейся ситуации с климатом.

— У меня родился проект собрать известных спортсменов, голливудских звезд, политиков, общественников и вместе сыграть в хоккей, тем самым послать месседж миру, насколько не проста ситуация климатическая, — сказал Фетисов.

Бывший спортсмен отметил, что организаторы матча уже заручились поддержкой научного сообщества. На очереди остаются только экологи, которые также должны одобрить игру.

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласно прогнозам канадских ученых, земной шар вскоре может охватить климатический хаос.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:26
Британия решила усиленно «защищать» фланг НАТО в Арктике от России
8:07
Анастасия Волочкова показала свадебное платье, но скрывает жениха
7:58
Политики и мировые звезды сыграют в хоккей на Северном полюсе
7:49
Машины дешевле миллиона рублей исчезнут с российского рынка
7:41
В Приамурье годовалый ребенок попал в больницу после избиения
7:30
Российская компания создаст «космическую яхту» для туристов
7:22
Автомобилистов обяжут еще внимательнее следить за стрелкой спидометра
7:15
Опухоль государства: Чиновники, которым власть нужна лишь в корыстных целях
7:01
Немецкие СМИ «лишили» США мирового лидерства
6:52
В Челябинске воспитатель забыла ребенка на веранде
6:39
Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь арестован во Владивостоке
6:28
Грандиозная авария на гонке NASCAR попала на видео
6:16
В Сирии военная полиция расширяет зону патрулирования
5:57
Непогода в России — штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах
5:44
В Посольстве РФ назвали провокацией российский флаг на соборе в Солсбери
5:31
«Легенда возвращается» — опубликован трейлер нового «Хеллбоя»
5:15
На 99% грузин: Саакашвили похвастался результатами своего генетического теста
4:44
Радио теряет своих слушателей в России
4:05
Российские военные отразили атаку беспилотников условного противника в Абхазии
3:31
Россиянам обещают сократить сроки планового отключения воды до трех дней

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама