Видео: Глава ДНР призвал Меркель и Макрона оказать влияние на Порошенко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что «внутриполитический кризис на Украине напрямую влияет на ситуацию в Донбассе». Об этом глава ДНР заявил журналистам на пресс-конференции, 21 февраля.

— Украинская армия усилила обстрелы городов и поселков Донбасса на линии разграничения, киевская власть пытается отвлечь избирателей от внутренних проблем, экономического коллапса и возложить вину на нас, — рассказал донецкий политик.

По словам Пушилина, ВСУ стягивают к линии соприкосновения артиллерию и бронетехнику, а спецслужбы проводят теракты на территории ДНР. Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в обострении конфликта для удержания власти, добавил он.

— Донбасс последовательно выступает за продолжение переговорного процесса в Минске, всячески поддерживая инициативы украинских оппозиционных политиков к интенсификации приговоров и выполнению Минских соглашений. Выражаем готовность к переговорам и прямому диалогу с Киевом, — добавил глава ДНР.

Денис Пушилин также обратился к гарантам Минских соглашений Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону с просьбой оказать влияние на Петра Порошенко, чтобы установить «прямые продуктивные переговоры».

21 февраля — годовщина кровавой кульминации Майдана. Пятый канал публиковал хронологию событий пятилетней давности.