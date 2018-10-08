Памятник Виталию Чуркину открыли во Владимирской области

Человеку, который 11 лет отстаивал интересы России в ООН — Виталию Чуркину — сегодня исполнилось бы 67 лет. В деревне Маринкино во Владимирской области, откуда родом дипломат, открыли памятник в его честь.

На торжественной церемонии присутствовали вдова Виталия Чуркина, его сын, а также коллеги по дипломатической миссии. Автор монумента — сербский скульптор Драган Раденович.

Он изобразил дипломата в технике экспрессивной лепки. По задумке, фигура постпреда при ООН воплощает собой образ античного оратора.

Виталия Чуркина, напомню, не стало два года назад. Он скоропостижно скончался 20-го февраля, за день до своего 65-летия.