Мат помогает терпеть боль: Джигурда о данных опроса ВЦИОМ про нецензурную брань

Один из последних опросов ВЦИОМ выявил, что в России регулярно матерится порядка 20% населения. Результаты исследования прокомментировал артист Никита Джигурда, который давно уже стал своего рода экспертом в области использования ненормативной лексики.

Никита Борисович убежден, что данные опроса ВЦИОМ не соответствуют действительности — на самом деле крепкое словцо любит никак не меньше половины россиян.

— Мое отношение к этому положительное в том смысле, что я знаю об исследованиях ученых, которые доказали, что когда человек использует мат — выделяются определенные гормоны, которые помогают терпеть боль, — рассказывает Джигурда.

По его мнению, «болевые ситуации» зачастую связаны не с физическим, а эмоциональным дискомфортом. Используя обсценную лексику, россияне как бы отводят душу, сохраняя эмоциональный баланс. При этом такой способ внедрения мата в повседневную жизнь Джигурда называет «горизонтальным» — то есть направленным на кого-то, оскорбляющим.

Сам Никита Борисович, по его же признанию, практикует «вертикальный» мат и употребляет нецензурные формулировки, когда хочет подчеркнуть эмоциональный окрас или смысловую глубину предложения. В качестве примера он даже продекламировал несколько своих стихотворений, но опубликовать их мы не можем по известным причинам.

Также Никита Джигурда озвучил свой рейтинг лучших матершинников страны. Возглавил его, как и следовало ожидать, Сергей Шнуров.