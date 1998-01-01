«На букву эМ»: Шнуров рассудил Друзя и Бера

Петербургский музыкант Сергей Шнуров в своей манере прокомментировал конфликт магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главреда программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером.
Лидер группы «Ленинград» опубликовал на своей странице в Instagram колкое стихотворение про скандал, после которого оба его участника были отстранены от работы на телевидении на неопределенный срок.
12 февраля Илья Бер сообщил, что Александр Друзь якобы пытался подкупить его с целью узнать ответы и выиграть в игре «Кто хочет стать миллионером?». Магистр заявил, что действительно обсуждал «сделку», однако якобы ее предложил сам Бер. 15 февраля оба участника конфликта были отстранены от участия в телевизионных проектах на неопределенный срок.