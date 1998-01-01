«На букву эМ»: Шнуров рассудил Друзя и Бера

Петербургский музыкант Сергей Шнуров в своей манере прокомментировал конфликт магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главреда программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером.

Лидер группы «Ленинград» опубликовал на своей странице в Instagram колкое стихотворение про скандал, после которого оба его участника были отстранены от работы на телевидении на неопределенный срок.

— Оказался не простак

Бер и потопил Друзя.

Он подставу не одну

Замутил, и был таков,

Но и сам пошел ко дну,

В клуб умнейших *******.

12 февраля Илья Бер сообщил, что Александр Друзь якобы пытался подкупить его с целью узнать ответы и выиграть в игре «Кто хочет стать миллионером?». Магистр заявил, что действительно обсуждал «сделку», однако якобы ее предложил сам Бер. 15 февраля оба участника конфликта были отстранены от участия в телевизионных проектах на неопределенный срок.