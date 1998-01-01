Странная угроза Билана в адрес Шнурова рассмешила пользователей

Дима Билан оставил на странице Сергея Шнурова в Instagram комментарий со странной угрозой. В эфире шоу Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри» он написал, что «насикает в сумку» лидера группировки Ленинград, если тот появится на его концерте. Это вызвало смех как самого артиста, так и зрителей.

Если бы Билан отказался делать смешную подпись к посту Шнурова, то ведущий Владимир Маркони дал бы ему другое странное задание. Каждый поступок оценивается в один бал, а победитель получает приз. В этом выпуске наградой стала хлебопечка, сообщает Дни.ру.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Дима Билан примерил на себя образ Шерлока Холмса.