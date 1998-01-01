«Вместе мы команда»: Глава Петербурга открыл благотворительный турнир по мини-футболу

Глава Петербурга Александр Беглов дал старт XXV международному благотворительному турниру по мини-футболу, посвященному памяти погибших при исполнении служебного долга пожарным. В том числе мероприятие организовано в честь огнеборцев, которые сохранили Ленинград во время войны, а также тех, кто его возрождал.

Первый матч прошел в центре Северной столицы на Зимнем стадионе, перед которым на площади выставили спецтехнику.

— Я хотел бы вам всем сказать слова благодарности, — сказал на открытии мероприятия Беглов. — Мы — с вами, а вы — с нами. И вместе мы — одна команда, команда нашего города. И мы надежные жители нашего города. И мы сделаем все, чтобы в нашем городе было безопасно. А участникам турнира я хотел бы пожелать удачи в борьбе и быть лучшими.

На церемонии открытия также присутствовал руководитель Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Помимо россиян, в этом году в соревнованиях примут участие команды из Белоруссии, Финляндии и Румынии — всего 18 команд.

В этом году турнир по мини-футболу начался накануне 23 февраля. Именно в этот день в 1991 году в гостинице, носившей тогда название «Ленинград», произошел крупный пожар, при котором погибли 16 человек, из них девять — сотрудники пожарной службы.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов пригласил военных пенсионеров на госслужбу.