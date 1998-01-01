Глава Петербурга пригласил военных пенсионеров на госслужбу

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Александр Беглов, руководствуясь поручениями президента, позвал на государственную службу военных пенсионеров.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 40

Глава Петербурга Александр Беглов, выступая на Военном совете ЗВО, позвал военных пенсионеров на государственную службу. Градоначальник напомнил, что президент России Владимир Путин в своих поручениях обозначил основное направление — улучшение жизни людей.

— Вы все служите в Санкт-Петербурге, в Северно-западном федеральном округе. У нас с вами есть семьи и тоже, которые нуждаются в медицинском обеспечении, и в образовании, и в ряде других направлений. Я вчера получил задание от Верховного (президента России — прим.ред), как и многие мои коллеги, чтобы жизнь в нашем городе стала лучше, — сказал глава Петербурга.

Александр Беглов заявил о том, что с этими задачами «мы справимся». Глава Северной столицы также высказал мнение, что люди военной закалки смогут принести пользу на госслужбе.

— Это наш золотой запас, это наши боевые кадры. Та практика, та закалка, которую получают военные, всегда востребованы. Приглашаю всех, кто уже вышел на пенсию и готов служить на гражданской службе, — сказал глава Петербурга.

Ранее Пятый канал рассказывал, как политики отреагировали на Послание президента Федеральному собранию.

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