Видео: Как иранские военные взломали беспилотник США

Иранские военные взломали американский беспилотник. Служащим подразделения радиоэлектронной борьбы удалось перехватить видео, которое снимало воздушное судно США, и контроль над ним.

Как сообщает новостное агентство FarsNews, военные Ирана посадили взломанный беспилотник на территории Ирака. Однако США предпочли не оставлять «пленника» в живых и уничтожили летательный аппарат, подослав к нему аналогичную машину.

Также издание приводит слова командующего аэрокосмическим корпусом Амира Али Гаджизаде. Мужчина утверждает, что под контролем Ирана уже давно находились несколько американских самолетов, регулярно летавших по территории Сирии и Ирака.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в российских ВДВ в 2019 году появятся подразделения с беспилотными самолетами.