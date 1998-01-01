Военный самолет США провел разведку над территорией РФ

Самолет ВВС США предпринял разведывательный полет над территорией России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал PlaneRadar, который в режиме реального времени осуществляет отслеживанием обстановки в воздушном пространстве по всему миру.
Так, по данным портала, наблюдательный самолет американских ВВС Boeing OC-135B с опознавательным номером 61-2670 провел разведывательный полет над территорией РФ. Скриншот с компьютерной программы слежения PlaneRadar опубликовал в своем Twitter. На нем, в частности, видно, что американский самолет-разведчик пролетал в районе Читы.
08:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 февраля 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12 °F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9
Как отмечает ФАН, разведывательный полет был проведен в рамках
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