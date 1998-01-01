Военный самолет США провел разведку над территорией РФ

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Передвижение американского наблюдательного самолета зафиксировал портал PlaneRadar.

Фото: www.globallookpress.com

Самолет ВВС США предпринял разведывательный полет над территорией России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал PlaneRadar, который в режиме реального времени осуществляет отслеживанием обстановки в воздушном пространстве по всему миру.

Так, по данным портала, наблюдательный самолет американских ВВС Boeing OC-135B с опознавательным номером 61-2670 провел разведывательный полет над территорией РФ. Скриншот с компьютерной программы слежения PlaneRadar опубликовал в своем Twitter. На нем, в частности, видно, что американский самолет-разведчик пролетал в районе Читы.

Как отмечает ФАН, разведывательный полет был проведен в рамках Договора по открытому небу (ДОН), подписанному в 1992 году в Хельсинки 23 государствами-членами ОБСЕ. Согласно документу, участники договора могут проводить заранее согласованные разведывательные полеты над территориями других стран с целью сбора информации о вооруженных сил этих государств.

Ранее Пятый канал сообщал, что иранские военные взломали беспилотник США. Сотрудникам подразделения радиоэлектронной борьбы удалось перехватить видео, которое снимало воздушное судно США, после чего военные взяли контроль над ним.

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