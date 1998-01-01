Люди кончились? : Украина перестала быть лидером по числу мигрантов в Россию

Украина потеряла лидерство по числу жителей, которые мигрировали в Россию. Об этом гласят данные, опубликованные на официальном сайте Росстата.

Так, на портале указано, что за 2018 год из Незалежной в Россию переехало чуть менее 15 тысяч человек. Это не только не рекорд прошедшего года, но даже не самый высокий показатель для самой Украины. Например, в 2017 году в РФ поселилось в три раза больше выходцев из этой страны.

По итогам прошлого года больше всего мигрантов прибыло в Российскую Федерацию из Таджикистана — 31 тысяча человек. На втором месте оказался Казахстан — более 26 тысяч жителей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон, который уменьшит число фиктивных браков с иностранными гражданами ради получения российского гражданства.